Ucraina: Mattarella, governi abbiano fiducia in Onu, serve rilancio multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “accudire” le nostre democrazie “la comunità internazionale dispone degli strumenti per assolvere questo compito, ed è necessario che i governi ripongano fiducia in quelle organizzazioni, a cominciare dalle Nazioni Unite, che nacquero proprio per rispondere all’esigenza di tutelare pace e democrazia”. A dirlo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. Per il Capo dello Stato serve “una governance globale e un rilancio urgente di un multilateralismo efficace che contribuisca allo sviluppo di un ordine mondiale, imperniato sulle Nazioni Unite e portatore di pace e giustizia, basato su istituzioni rappresentative, democratiche, trasparenti, responsabili ed efficienti”. In una fase di forte compressione dei diritti umani e dei valori democratici, “il loro rafforzamento deve essere parte integrante di questo nuovo slancio”. (Res)