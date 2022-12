Governo: Bicchielli, da Noi moderati contributo di idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convintamente parte di questo governo e di questa maggioranza di Centrodestra, con un metodo che fa del pragmatismo la propria cifra e un orizzonte ideale chiaro". Lo ha detto Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi moderati alla Camera, intervenendo alla festa per i dieci anni di Fratelli d'Italia insieme ai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari del centrodestra. "Intendiamo caratterizzarci per i contenuti - ha affermato il parlamentare - a cominciare dal tema della famiglia e dall'esigenza di dare ai giovani un futuro. Ci siamo infatti battuti con forza affinché i mesi di reddito di cittadinanza venissero ulteriormente ridotti, per poter liberare risorse da destinare alle imprese che diano ai nostri giovani un reddito da lavoro e dunque un futuro, e non un presunto 'reddito' che è un abbaglio già sotto il profilo terminologico, come è tipico della sinistra. Siamo parte attiva di questa maggioranza, per contribuire a tracciare la strada verso il futuro - ha concluso Bicchielli - e non verso la palude dove altri vorrebbero trascinarci". (Rin)