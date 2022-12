Ucraina: Mattarella, agire subito per mitigare effetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo agire per mitigare subito le conseguenze prodotte dalla guerra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. “Penso - ha aggiunto - all’improvvisa interruzione delle esportazioni di beni alimentari e al conseguente incremento dei prezzi che hanno inasprito una crisi alimentare senza precedenti. L’Italia sta dedicando sforzi e risorse per lenire questa crisi degli approvvigionamenti, pensando a soluzioni innovative, sostenibili, in grado di produrre ricchezza per le popolazioni locali. Lavoriamo con i nostri partner e con Fao, Ifad e Pam che insieme costituiscono il polo alimentare delle Nazioni Unite, che siamo fieri di ospitare in Italia. (Rin)