© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica e le sue conseguenze non solo immediate ma anche a lungo termine sono “catastrofiche”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. (Rin)