Torino: la gestione dell'emergenza neve è il primo grande inciampo del sindaco Lo Russo

- Come per uno scherzo del destino, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, da sempre sostenitore delle Olimpiadi Invernali nel capoluogo Piemontese, ha avuto il suo primo grande inciampo proprio sulla gestione della neve in Città. Le istantanee scattate ieri a Torino hanno mostrato una Città completamente bloccata da una nevicata che si è esaurita in un pomeriggio. Auto in coda per ore, strade e marciapiedi impraticabili e mezzi di pulizia del Comune che, nonostante la presenza, non hanno avuto l’effetto sperato. La Città, il Sindaco e l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta sono stati tartassati di critiche dai cittadini sui social, in modo non dissimile dai commenti che avevano interessato l’ex assessora ai Trasporti Maria Lapietra (M5s) per l’incapacità di gestire il caos di traffico in piazza Baldissera o la stessa ex sindaca Chiara Appendino per la gestione di piazza San Carlo durante la finale di Champions del 3 giugno 2017. Commenti che segnano la fine della luna di miele tra gli elettori e la giunta Lo Russo. (segue) (Rpi)