Torino: la gestione dell'emergenza neve è il primo grande inciampo del sindaco Lo Russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso strappo lo si vedrà probabilmente lunedì in Consiglio comunale, con i consiglieri di opposizione che hanno promesso battaglia in Sala Rossa senza distinzione di colori politici. Questi sono segnali da non sottovalutare, sopratutto in vista delle prossime elezioni. La giunta Appendino ha pagato in particolare la tragedia di piazza San Carlo e il caos di traffico della rotonda di piazza Baldissera nel segreto dell’urna. Lo Russo dovrà farsi perdonare dai Torinesi, se vorrà proseguire senza intoppi il suo cammino all’interno di Palazzo Civico. (Rpi)