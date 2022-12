Iran: Mattarella, ferma condanna brutali tentativi soffocare voce giovani manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questi giorni si assiste a ripetuti, brutali, tentativi di soffocare le voci dei giovani che manifestano pacificamente per chiedere libertà e maggiori spazi di partecipazione. Questi comportamenti vanno fermamente condannati”. A dirlo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. Il riferimento, senza però citarlo, è a quanto sta avvenendo in Iran. (Rin)