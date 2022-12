Legge Bilancio: Foti (Fd'I), è realista, va dietro alla bandiera dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo cercato di interpretare questa manovra di bilancio non andando dietro alle bandiere di partito, ma all'unica bandiera che ci interessa, quella dell'Italia. E' una legge di Bilancio realista, che racconta all'opinione pubblica non dei miti, ma quel che si può realmente fare in questo momento. E' una legge di Bilancio che la sinistra non sarebbe stata in grado di scrivere". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in occasione di "10 anni di amore per l'Italia", l'iniziativa organizzata da Fratelli d'Italia a Roma. (Rin)