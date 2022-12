Energia: Mattarella, rinnovabili significano sicurezza e autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le energie rinnovabili “significano sicurezza e autonomia nonché convenienza economica, creazione di valore e occupazione”. A dirlo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. “Mentre ripensiamo alle scelte in materia di approvvigionamenti, non dobbiamo dimenticare gli impegni, anche per le generazioni future, per una transizione pulita, soluzione duratura e sostenibile, mezzo indispensabile per la lotta al riscaldamento del pianeta”, ha aggiunto. (Rin)