Roma: Tevere in piena, ristoranti su barconi chiusi da una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allerta gialla per il Tevere. Le insistenti piogge dell’ultimo periodo mantengono sopra i livelli di guardia il fiume di Roma già da alcuni giorni. I vigili del fuoco hanno classificato la situazione con il codice giallo e per questo il fiume resta osservato speciale. Temporali, infatti, stanno interessando anche l’alto Lazio e l’Umbria nelle zone che rientrano nel bacino del fiume e questo aspetto promette di ingrossare il livello dell’acqua nel tratto di Tevere che attraversa la Capitale. “Siamo chiusi ormai da una settimana e resteremo ancora chiusi sicuramente anche sabato e domenica”. Lo dice la ad “Agenzia Nova” la titolare di uno dei quattro ristorante su barconi. “Riapriremo appena il livello del fiume lo permetterà. In questo periodo avevamo molte prenotazioni che abbiamo dovuto disdire”. Seppur caratteristici, i ristoranti sui “barconi”, infatti, pagano lo scotto della chiusura quando le banchine si allagano. Tra i primi provvedimenti che la polizia locale adotta in caso di piena del fiume, c’è proprio quello della chiusura delle scalette che dai “lungotevere” stradali scendono sulle rive del fiume.(Rer)