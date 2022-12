Ue: Mattarella, non cedere a lusinghe del protezionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa, come ovunque, non dobbiamo cedere alle lusinghe del protezionismo, di una presunzione di autosufficienza. "L’interdipendenza - la storia ce lo insegna - è un fattore prezioso di pace e di stabilità; e di benessere”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. (Rin)