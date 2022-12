Covid: oggi in Friuli Venezia Giulia 598 nuovi casi e sei decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 598 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 3.947 tamponi, con un tasso di positività del 15,15 per cento. Il numero più alto di contagi si registra a Udine, con 245 nuovi casi. Seguono Pordenone (165), Gorizia (89) e Trieste (84). Lo rende noto la direzione centrale salute della Regione nel suo bollettino quotidiano. Si registrano oggi sei decessi, cinque a Udine e uno a Pordenone. Scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva (-2), mentre risalgono a 271 i pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (+1). Negli ultimi sette giorni il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 378 casi ogni 100 mila abitanti. (Frt)