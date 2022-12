Migranti: Mattarella, tutela diritti umani primo obiettivo irrinunciabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il fenomeno delle migrazioni ha caratteristiche complesse “che non ci devono però far dimenticare che il primo irrinunciabile obiettivo della comunità internazionale deve essere quello della tutela dei diritti dei migranti". Lo ha detto nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. (Rin)