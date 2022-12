Infrastrutture: Salvini, soddisfazione per la fine dei collaudi della nuova tangenziale di Verdello (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera alla cosiddetta Tangenziale di Verdello, in provincia di Bergamo, con oltre un mese di anticipo rispetto alle previsioni. Oggi, come da programma, sono state ultimate le verifiche di collaudo da parte di Cal (Concessioni autostradali lombarde) e la documentazione è stata trasmessa a Comune e Provincia che dovranno procedere con l’apertura definitiva al traffico. Il Vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, fanno sapere fonti vicine al Vicepremier, conta di essere nella Bergamasca settimana prossima per esprimere duplice soddisfazione: la conclusione dei lavori (che sono il primo lotto dell’arteria) e il via ai lavori per il secondo e ultimo tracciato. Salvini, viene evidenziato, conferma così una particolare attenzione per la Bergamasca: solo pochi giorni fa i suoi uffici si sono assicurati, in stretto contatto col territorio, la presenza di personale per i collaudi degli impianti di sci della Valle Brembana. (Com)