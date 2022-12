Scuola: Frassinetti, sostenere famiglia su costi studio, contrastare dispersione e bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La famiglia, insieme alla scuola e allo sport, è fondamentale per la crescita dei nostri giovani, è il luogo primario dell'educazione, dove nascono e si formano i valori della persona. Solo attraverso una vera collaborazione tra scuola e famiglia si possono contrastare la dispersione scolastica e gli atti di bullismo, in modo da essere parte attiva per il futuro dei nostri ragazzi". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, intervenendo dal palco di piazza del Popolo a Roma all'iniziativa del decennale di Fratelli d'Italia sul tema di "Istruzione, famiglia e sport: crescere il futuro dell'Italia". (Rin)