Ue: Mattarella, deve rimanere al passo con i tempi e porsi come partner affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europea “deve rimanere al passo con i tempi. I grandi cambiamenti e le sfide di questi ultimi anni impongono a tutti noi un’assunzione di responsabilità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. Nel riformare se stessa, secondo il Capo dello Stato, “l’Unione non deve però correre il rischio di guardare solo all’interno dei propri confini, ma deve continuare a mantenere viva la vocazione al dialogo e alla solidarietà, alla cooperazione con gli altri Paesi: l’Unione Europea può e deve porsi come partner affidabile e fornitore di sicurezza responsabile a livello globale”. (Rin)