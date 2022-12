﻿Sicurezza: Pianese (Coisp), periferie vivaio per criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente come delineato dal Ministro Piantedosi nell’incontro odierno con i sindaci, "è necessario rivedere immediatamente il sistema-sicurezza nelle città italiane, adeguandolo alle nuove necessità e ai bisogni dei cittadini". Lo dichiara Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "I cittadini, infatti, non si sentono più sicuri nelle proprie città e sarebbe un grave errore sottovalutare questa percezione d’insicurezza. La grande estensione territoriale delle città, la crescita spesso disordinata delle periferie e la creazione di zone di edilizia popolare, concepite come dei veri e propri ‘ghetti’ molto spesso senza servizi o assistenza di alcun tipo, negli ultimi 30 anni hanno rappresentato un vivaio per la criminalità organizzata, che in questi posti ha trovato delle basi solide su cui attecchire, proliferare ed espandersi. È necessario dunque - ha aggiunto Pianese - rinforzare immediatamente gli organici della Polizia di Stato e di tutte altre forze dell’ordine che, come ricordiamo spesso, hanno una carenza d’organico di circa 30mila unità; ma al contempo è necessario anche modernizzare l’intero apparato adeguandolo ai bisogni sociali e territoriali", ha concluso. (Com)