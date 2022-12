Ue: Mattarella, chiamati a costruire futuro condiviso con Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione russa in Ucraina “ha ulteriormente evidenziato la continuità geopolitica e la rilevanza strategica dei rapporti di Italia ed Europa con il Mediterraneo allargato e con l’intero Continente africano, su cui con particolare gravità si stanno ripercuotendo gli effetti del conflitto russo-ucraino”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. I fattori di interdipendenza che attraversano questo asse geopolitico fino a comprendere l’intero continente africano, “ci uniscono in un comune destino e ci chiamano a costruire assieme un futuro condiviso”. “Un futuro - ha concluso - che ci richiede di lavorare adesso insieme e con intraprendenza per la pace e la stabilità e per la promozione di una crescita sostenibile e resiliente”. (Rin)