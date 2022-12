Pa: Zangrillo, è opportunità, bene boom domande Formez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le oltre 4.400 candidature pervenute per i bandi Formez non sono una sorpresa: la Pubblica amministrazione può essere un polo attrattivo che smentisce la narrazione troppo spesso enfatizzata di un'organizzazione vecchia, lontana dai giovani e dalle loro aspirazioni". Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, commenta così il boom di domande per i 50 posti a tempo determinato banditi da Formez per progetti messi a disposizione di tutte le Pa d'Italia. "Negli ultimi vent'anni i dipendenti pubblici si sono ridotti di quasi 260mila persone, questo vuol dire che è ora il momento per cogliere le opportunità di rinnovamento della pubblica amministrazione - aggiunge Zangrillo -. Dobbiamo farci trovare pronti e investire in tutte le fasi di accesso al pubblico impiego, dal reclutamento alla formazione fino alla crescita professionale. Sono convinto che questo lavoro darà i suoi frutti e che sapremo valorizzare e attrarre nella Pa i migliori talenti delle nuove generazioni". (Rin)