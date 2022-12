Legge Bilancio: Scerra (M5s), governo pensa a favorire gli evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste ore sono all'esame della commissione Bilancio "gli emendamenti che ho presentato per rimediare a una manovra in cui il governo ha letteralmente dimenticato il Sud Italia". Lo fa presente Filippo Scerra, deputato del Movimento cinque stelle e Questore della Camera. "Rendere strutturale 'Decontribuzione Sud' e prorogare il credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno e per le Zes: sono queste le misure del 'Pacchetto Sud' che il M5s ha segnalato al governo Meloni, troppo distratto dal tentativo di favorire evasione e corruzione - continua il parlamentare in una nota -. A questo governo che sta aprendo gli occhi solo ora, dopo le nostre pressioni, ricordo che tutto il Paese può trarre enormi benefici dalla crescita del Mezzogiorno. Il Movimento cinque stelle è l'unica forza ad avere veramente a cuore le sorti del nostro Meridione. Lavoriamo incessantemente per il suo rilancio e per eliminare le troppe disparità e ingiustizie che da sempre contraddistinguono l'Italia". (Com)