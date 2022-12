Balcani: Mattarella, necessarie risposte su allargamento Ue, accelerare processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo svolgere una riflessione guardando ai Balcani, una regione fortemente colpita dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Condividiamo con questa regione le stesse sfide, dalla crisi energetica a quella migratoria e l’Italia ha sempre sostenuto nell’ambito dell’Unione Europea il percorso dell’allargamento”. Ne è convinto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervenuto nel corso della cerimonia per la presentazione degli auguri di Natale e di fine anno al Capo dello Stato da parte del Corpo diplomatico. Oggi “è più che mai cruciale offrire risposte concrete a questi Paesi che da molti anni oramai guardano alla prospettiva europea come alla miglior risposta possibile per il loro futuro”, ha concluso ricordando che “il recente Vertice Unione Europea-Balcani è stato un passo importante nella giusta direzione. È ora necessario imprimere un’accelerazione ulteriore al processo”. (Rin)