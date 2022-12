© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande uomo, un grande combattente: lo ricorderemo come uno dei più forti giocatori serbi che hanno giocato in Italia. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprime il suo cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic. "Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sinisa, riposa in pace", ha scritto Tajani. (Res)