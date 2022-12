Romania: von der Leyen attesa a Bucarest per firma accordo su trasporto elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, a Palazzo Cotroceni, alla presenza del presidente romeno, Klaus Iohannis, e della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, verrà firmato un accordo che prevede il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili tra Azerbaigian e Romania attraverso un cavo sottomarino. Saranno presenti anche altri primi ministri, tra cui il premier ungherese, Viktor Orban. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. L'accordo intergovernativo fornirà il quadro finanziario e tecnico per la realizzazione del progetto del cavo sottomarino per il trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili tra Romania e Azerbaigian, attraverso la Georgia e il Mar Nero, e, successivamente, per il trasporto di tale energia in Ungheria e il resto d'Europa, attraverso il Sistema Europeo dei Trasporti. Il progetto del cavo sottomarino per la trasmissione dell'energia elettrica attraverso il Mar Nero rientra negli accordi in materia di energia stipulati tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione, e l'Azerbaigian, costituendo al contempo un progetto faro per la Georgia nell'ambito della strategia EU Global Gateway. L'accordo sarà firmato dal presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, dal primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili, dal primo ministro della Romania, Nicolae Ciuca e dal primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban. L'accordo si basa sugli interessi dei quattro Stati relativi al consolidamento della sicurezza e della connettività energetica nazionale e regionale nel bacino del Mar Nero, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, alla capitalizzazione del potenziale di produzione di energia rinnovabile nell'area del Caspio e l'aumento della quota di energia rinnovabile nel mix energetico nazionale. (Rob)