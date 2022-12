Mihajlovic: Meloni, resterai sempre un vincente, a Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appresa la notizia della scomparsa dell'ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, malato da tempo. (Rin)