Inflazione: Bankitalia, all’8,8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al consumo, pari all’8,8 per cento nella media di quest’anno, diminuirebbe al 7,3 il prossimo, al 2,6 nel 2024 e all’1,9 per cento nel 2025. È quanto emerge dalla nota con le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2022-25, elaborate dagli esperti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema. Tale discesa rifletterebbe principalmente il netto ridimensionamento del contributo della componente energetica, connesso con l’ipotesi di riduzione dei prezzi delle materie prime, solo in parte compensato da quello di un’accelerazione dei salari. Al netto delle componenti alimentare ed energetica l’inflazione sarebbe pari al 3,3 per cento nell’anno in corso, al 3,5 nel prossimo, al 2,7 nel 2024 e al 2,2 nel 2025.(Rin)