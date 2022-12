Autostrade: lunedì e martedì chiusure notturne stazione Valmontone per manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 dicembre: in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire lavori di posa e manutenzione dei cavi in fibra ottica; dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 dicembre: in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)