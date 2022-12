Calcio: morto a 53 anni l'ex allenatore Sinisa Mihajlovic, il cordoglio della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo del calcio è in lutto. Dopo una lunga battaglia contro la leucemia si spento all'età di 53 anni Sinisa Mihajlovic. La malattia gli era stata diagnostica nel 2019 e a marzo scorso, nel corso di un incontro con la stampa, aveva annunciato di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure a causa della ricomparsa. Ex giocatore e allenatore serbo Sinisa ha rappresentato per il mondo dello sport, e non solo del calcio, un esempio di costanza, determinazione e coraggio, restando sulla panchina del Bologna fino a settembre di quest'anno. Una carriera iniziata nello Stella Rossa che lo acquistò nel 1990. Poi l'arrivo in Italia indossando la maglia di Roma Sampdoria, Lazio e Inter. Nel 2006 il ritiro dal calcio giocato ma non dal pallone diventando il vice allenatore di Roberto Mancini a Milano, con l'Inter. Tutto il mondo del calcio è in lutto, dopo l'annuncio della sua morte. La famiglia ha anunciato la scomparsa diramando un comunicato stampa: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. "Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato", si legge nel comunicato. (segue) (Rer)