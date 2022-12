Calcio: morto a 53 anni l'ex allenatore Sinisa Mihajlovic, il cordoglio della politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cordoglio da parte della politica e del governo. "Hai lottato come un leone in campo e nella vita. Sei stato esempio e hai dato coraggio a molti che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un gran cuore. Sei e resterai sempre un vincente. A Dio Sinisa Mihajlovic", scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo. Ci mancherai, tanto", scrive il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. La Lega Serie A "è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale", twitta la Lega. (Rer)