Brasile: abuso di potere per ottenere benefici elettorali, indagato Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, avrebbe abusato della sua posizione di capo dello stato per usare la macchina amministrativa al fine di ottenere benefici elettorali. E' questa l'ipotesi di reato che ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte del Tribunale superiore elettorale (Tse). L'indagine è stata avviata su richiesta del procuratore capo presso il Tse, Benedito Gonçalves, che ha accettato la denuncia presentata dalla coalizione di partiti che hanno sostenuto la candidatura del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. La tesi è che il presidente avrebbe usato in maniera strumentale la legge di riforma costituzionale (Pec) che riconosce lo stato di emergenza fino alla fine del 2022 "per ottenere voti e, quindi, influenzare la scelta degli elettori brasiliani". (segue) (Brb)