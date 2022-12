Brasile: abuso di potere per ottenere benefici elettorali, indagato Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Pec è stata approvata lo scorso 14 luglio in parlamento. Il riconoscimento dello stato di emergenza era stata la condizione necessaria al governo per poter finanziare una serie di benefici anti-inflazione, del valore complessivo di oltre 41 miliardi di real, in favore di varie categorie sociali. I fondi stanziati grazie alla manovra hanno finanziato vari bonus destinati ad ampie fasce della popolazione. Il primo è il beneficio del valore di 1000 real (183 euro) al mese, per cinque mesi, concesso ai camionisti, dal costo complessivo di di 5,4 miliardi di real (990 milioni di euro). Il secondo beneficio prevede un voucher per carburanti dello stesso valore anche per i taxisti, dal costo complessivo di 2 miliardi di real (367 milioni di euro). Disposto anche l'aumento del valore previsto dal programma di sostegno al reddito Auxilio Brasil (simile al reddito di cittadinanza) da 400 a 600 real (da 73 a 110 euro). Nella legge viene inoltre ampliata la platea dei beneficiati fino a 17,9 milioni di famiglie. Il costo è di 26 miliardi di real (4,77 miliardi di euro).