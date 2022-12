Brasile: abuso di potere per ottenere benefici elettorali, indagato Bolsonaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza l'approvazione dello stato di emergenza il governo avrebbe violato infatti sia la legge sulla responsabilità fiscale, che impone un tetto alla spesa pubblica, sia la legge elettorale, che vieta l'approvazione di benefici economici a pioggia nell'anno in cui si svolgono le elezioni. Da qui la denuncia della coalizione del presidente eletto Lula che ha incontrato i favori della procura elettorale. Per Goncalves, la condotta descritta nel ricorso denuncia il presunto "uso della macchina pubblica e delle prerogative del presidente della Repubblica per orientare, in periodo elettorale, la concessione di prestazioni sociali, la gestione di programmi della stessa natura e il rilascio delle risorse al fine di ottenere vantaggi elettorali per il candidato alla rielezione". (Brb)