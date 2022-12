Calcio: Foti (Fd'I), morte Mihajlovic riempie il cuore di dolore e tristezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una notizia che non avremmo mai voluto leggere. La morte di Sinisa Mihajlovic ci riempie il cuore di dolore e tristezza. È stato un leone, un uomo vero, dentro e fuori il campo. Ha combattuto a viso aperto con coraggio la malattia. Senza mai rinunciare alla sua passione: il calcio. Ha dato uno straordinario esempio di forza e amore per lo sport e per la famiglia. Alla moglie e ai suoi adorabili figli giunga il cordoglio mio e di tutto il gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia. Addio Sinisa, ricorderemo sempre la potenza dei tiri e dei tuoi valori". Lo dichiara in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. (Com)