Congo-Kinshasa: ribelli M23, forze governative hanno violato il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 23 marzo (M23), il gruppo ribelle congolese accusato dal governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) di essere sostenuto dal vicino Ruanda, ha denunciato la violazione del cessate il fuoco da parte delle forze filogovernative a Bwiza. "La coalizione di governo ha attaccato le nostre posizioni di Bwiza in violazione del cessate il fuoco scaturito dal mini-vertice di Luanda del 23 novembre 2022. È ora chiaro che il governo di Kinshasa non è più interessato alla pace, perché il suo comportamento il giorno dopo l'incontro del 12 dicembre 2022 a Kibumba si prende beffa degli sforzi della regione. L'M23 ha ripetutamente avvertito della crisi umanitaria a Bwiza e che non avrebbe consentito che le persone venissero massacrate mentre il mondo tace", si legge in un comunicato. Il mese scorso a Luanda i presidenti della Rdc e del Ruanda, rispettivamente Felix Tshisekedi e Paul Kagame, hanno firmato un accordo nel quale si impegnano a mettere fine alle ostilità in corso nell'est congolese. La dichiarazione è stata firmata nel quadro del mini-vertice convocato il 23 novembre a Luanda dal presidente angolano Joao Lourenco per discutere della crisi legata agli attacchi dell'M23, alla presenza del presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, e dell'ex presidente keniota Uhuru Kenyatta, attuale mediatore dell'Eac per la Rdc. Presente alla firma anche il ministro degli Esteri ruandese, Vincent Biruta. I firmatari hanno inoltre convenuto che se i ribelli dell'M23 non si ritireranno immediatamente dai territori congolesi occupati, le truppe della forza regionale schierata dalla Comunità dell'Africa orientale (Eac) - cui stanno partecipando attivamente gli eserciti di Kenya, Uganda e Burundi - attaccheranno le posizioni dei miliziani. (Res)