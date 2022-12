Calcio: Lazio Club Campidoglio, grande dolore per morte Mihajlovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande dolore per tutti noi la morte di Sinisa Mihajlovic, un guerriero nella lotta contro la malattia in questi anni che non ha mai smesso di dedicarsi alla sua passione per il calcio. Sinisa è un giocatore caro al popolo bianco celeste, che ha segnato la storia della Lazio. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e inviamo un grande abbraccio alla moglie e ai figli". Così in una nota il Lazio Club Campidoglio. (Com)