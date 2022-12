© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. Addio campione, sei stato un esempio di forza e coraggio per tutti noi. Non ti dimenticheremo". Lo sottolinea il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della scomparsa dell'ex calciatore e allenatore serbo. (Rin)