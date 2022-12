Istruzione: Valditara, scuola non realizza più promozione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scuola attuale è tendenzialmente classista perché non realizza la promozione sociale”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Dunque, secondo il ministro, è necessario “cambiare” impostazione per “tirare fuori talenti, consentirgli di realizzarsi e avere una scuola che non sia più classista ma che dia una possibilità a tutti” (Rin)