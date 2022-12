Roma: albero cade e investe auto su via Cristoforo Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grosso albero è caduto alle 12:45 di oggi, su via Cristoforo Colombo nei pressi della via Laurentina. Le radici dell’alto fusto hanno ceduto mentre sulla strada stava transitando un’auto, una Peugeot 308, che è stata parzialmente investita dai rami. Illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Chiuse le corsie centrali in entrambi i sensi di marcia, nel tratto che va dalla Laurentina a via Oropa. Il traffico continua a scorrere sulle corsie laterali.(Rer)