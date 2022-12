Università: Bernini, resta eccellenza nonostante anni di sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- “L’Università italiana in questi anni ha sofferto ma resta di eccellenza”. A dirlo il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Per il ministro è fondamentale il tema “dell’orientamento, che consente di non perdere tempo nella formazione” aiutando fin da subito i giovani nella scelta del coso di studi migliore. (Rin)