Qatar: Malan, in Senato mozione FdI contro corruzione internazionale

- "Come preannunciato in mattinata nel corso della festa per il decennale di Fratelli d'Italia dal senatore Giulio Terzi, presidente della commissione Politiche dell'Unione europea, il nostro gruppo sta presentando una mozione sulla questione della corruzione internazionale emersa in questi giorni in relazione al Qatar. Manifestiamo sdegno e condanna per i fatti che emergono ed esprimono l'opposto di quanto deve essere l'impegno politico. Le decisioni e gli atti degli organismi internazionali, in particolare quelli dell'Unione Europea, hanno un impatto sempre più importante sui singoli stati, e devono pertanto avere quanto meno gli stessi meccanismi di trasparenza e di 'checks and balances' esistenti a livello nazionale. La vicenda Qatar ricorda anche una volta di più l'esigenza di trasparenza anche rispetto alle Ong, specialmente quando le istituzioni statali e sovrastatali si relazionano con esse. Chiederemo di discutere la mozione non appena superate le pressanti urgenze di questi giorni". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. (Rin)