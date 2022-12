Mihajlovic: M5s, addio a un grande uomo di sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sinisa Mihajlovic è stato un grande uomo di sport, celebrato da moltissimi tifosi e in generale da coloro che amano il gioco del calcio. La sua esperienza da allenatore a Bologna in particolare, nonostante le difficoltà legate alla sua malattia, è stata un esempio di integrità ed attaccamento alla squadra e ai valori dello sport. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto va la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze". Lo affermano gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Cultura e Sport di Camera e Senato. (Rin)