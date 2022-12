Città metropolitana Roma: oggi iniziativa in ricordo giornalista Mario Proto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma ha ospitato l'iniziativa promossa dalla presidenza dell'Assemblea capitolina, in ricordo del giornalista e fotoreporter Mario Proto. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. "Con grande affetto e stima abbiamo accolto l'iniziativa della presidente Svetlana Celli per ricordare Mario Proto, giornalista e fotoreporter - spiega il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna -. Nella sua fotografia c'era tutta la notizia. Ha raccontato i fatti di cronaca più importanti della storia italiana con discrezione e puntualità, senza mai alterare i fatti e soprattutto con una dedizione esemplare. Un uomo che abbiamo ricordato per la sua onestà e generosità, esempio per tutti i cronisti che lo hanno conosciuto ed apprezzato". (Com)