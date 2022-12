Fvg: assessore Cultura, 81,6 milioni in legge di stabilità per associazioni culturali e sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a circa 81, 6 milioni di euro l’impegno a favore di cultura e sport nella legge di stabilità della regione Friuli Venezia Giulia, approvato oggi dal Consiglio regionale. Quattro i pilastri fondamentali secondo l’assessore Tiziana Gibelli: la proiezione di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della Cultura, la conferma dell'Art Bonus, l'abbattimento dei costi energetici a carico di associazioni culturali e sportive e la manutenzione e il potenziamento degli impianti sportivi. "Interpretiamo la capitale della Cultura - ha rilevato Gibelli - come un evento né puntuale né localizzato bensì come un'opportunità globale di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia. Per questo destiniamo 1 milione e 250 mila euro per Gect e per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali di avvicinamento a GO! 2025, cui aggiungiamo 1,5 milioni per la conclusione dei lavori al PalaBigot, struttura destinata a ospitare gli eventi al chiuso", ha spiegato Gibelli. (segue) (Frt)