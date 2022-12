Fvg: assessore Cultura, 81,6 milioni in legge di stabilità per associazioni culturali e sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte all'emergenza energetica, "abbiamo ritenuto doveroso intervenire sui luoghi della cultura, musei e biblioteche - con 1 milione di euro – e sugli impianti sportivi - anche qui con 1 milione di euro - per l'abbattimento dei costi, per scongiurare sospensioni e o riduzioni di attività che comporterebbero effetti negativi irreparabili", ha aggiunto. L'Art Bonus beneficerà nel 2023 di 1,3 milioni. Nel 2023 i contributi per la valorizzazione dei beni culturali saranno pari a 2,2 milioni, ai quali vanno aggiunti 600 mila euro per il Museo Etnografico di Storia sociale. Sul fronte delle strutture sportive, 4 milioni vanno alla riconversione e manutenzione di campi di calcio pubblici e 2 milioni alla manutenzione straordinaria di tutti gli altri impianti pubblici. Altri 2,5 milioni vengono destinati alla manutenzione di impianti sportivi privati di calcio e di rugby e 800 mila euro sono stanziati per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori. Infine 3 milioni sono assegnati al comune di Udine per interventi al Palasport Carnera. (Frt)