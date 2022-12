Appalti: Germanà (Lega), bene nuovo Codice che semplifica burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che, grazie al lavoro puntuale e costante del Mit, guidato da Matteo Salvini, sia stato approvato in Consiglio dei ministri il nuovo codice degli appalti per sbloccare le opere pubbliche sul territorio nazionale. Un codice che rappresenta sicuramente il miglior rimedio contro la corruzione e che permette di ridurre i tempi della burocrazia, semplificando le valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico. I Comuni possono mettere direttamente a bando le opere e sono state dimezzate le garanzie richieste alle imprese. E ancora, tempi contingentati per l'aggiudicazione degli appalti, forte spinta alla digitalizzazione delle procedure, discrezionalità delle stazioni appaltanti, con l'innalzamento della soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture per aiutare così le piccole e medie stazioni appaltanti. Con la nuova norma più dell'80 per cento degli appalti oggi in essere sarebbe stato più veloce. Finalmente, grazie a Matteo Salvini e al governo di centrodestra, azioni concrete per sbloccare le opere pubbliche in Italia". Lo afferma in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del gruppo Lega a palazzo Madama e segretario in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.(Com)