Famiglia: Roccella, oggi è molto maltrattata, governo ha dato già segnali

- Oggi la famiglia “è molto maltrattata: non vogliamo sia trattata meglio ma che almeno non sia tratta peggio”. Lo ha affermato Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, nel corso della seconda giornata dell’iniziativa organizzata a Roma in occasione del decennale della nascita di Fratelli d’Italia. Il governo “si è posto il problema” della natalità “perchè il Paese si sta spopolando” e questo “è un problema” da affrontare “con urgenza”. Anche perchè “i giovani che mettono su famiglia sono controtendenza, fanno qualcosa che si può quasi definire trasgressivo”. In Italia, secondo il ministro, la famiglia “non è aiutata dal punto di vista economico” ma il governo "ha dato già un segnale con dei provvedimenti ponte come l’aumento dell’assegno unico e la riduzione dell’Iva sui beni di prima necessità per l’infanzia”. (Rin)