Mihajlovic: Lollobrigida, profondo dolore, bruttissima notizia che sconvolge tutti

- "Profondo dolore per la morte di Sinisa Mihajlovic. Una bruttissima notizia che sconvolge tutti. Un uomo vero, ancor prima che grande giocatore e allenatore, che ha saputo affrontare la sua terribile malattia con grande dignità e determinazione. A testa alta. Un abbraccio affettuoso a sua moglie Arianna ed ai suoi splendidi figli. Le mie più sentite condoglianze a tutti i suoi cari. Ci mancherai Sinisa. A Dio". Lo dichiara in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Com)