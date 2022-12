Mihajlovic: Zucconi (Fd'I), ricorderemo sua contagiosa voglia di vivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte di Sinisa Mihajlovic rattrista molto e lascia sgomenti, con la sua scomparsa, il mondo del calcio perde un campione non solo in campo, ma nella vita. Non occorre essere tifosi di calcio per averne apprezzato il senso profondo della sua battaglia contro la malattia e la sua contagiosa voglia di vivere. Un pensiero rivolto alla sua famiglia in questo momento di dolore". Lo scrive su Instagram il segretario di presidenza della Camera dei deputati, deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi. (Rin)