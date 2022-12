Piemonte: firmato accordo tra Regione e Compagnia S. Paolo, 16 milioni per sport, cultura e pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato oggi dal presidente del Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo Francesco Profumo il Protocollo quadro di durata quadriennale che consiste nello stanziamento di 16 milioni di euro da parte della Compagnia in favore della Regione per progetti legati a cultura, persone, sport e pianeta. Le due realtà hanno stipulato anche un Memorandum of understanding (MoU) per la progettazione e lo sviluppo di tre macro-interventi rivolti a bambini, bambine e giovani nella fascia 0-6, 6-16 e 16-29 anni per 'le Città dell’Educazione'. "Compagnia di San Paolo è una realtà preziosa per il Piemonte e per noi questo è un momento innanzitutto per ringraziare la Fondazione di essere costantemente al nostro fianco, così come lo è Intesa Sanpaolo - ha sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio -. Questa convenzione fa parte di una tradizione che si rinnova, ma che oltre a stanziare più risorse sui prossimi quattro anni, per la prima volta consentirà di destinare questi fondi ad ambiti progettuali nuovi e importanti, a cominciare dalla salute collegata allo sport, oltre a iniziative culturali e sociali soprattutto per i nostri giovani verso i quali, dopo questi anni di pandemia, abbiamo un debito formativo che desideriamo recuperare e oggi, con queste risorse e l’accordo che si aggiunge su tre macro progetti per le Città dell’Educazione, iniziamo a farlo. (segue) (Rpi)