Piemonte: firmato accordo tra Regione e Compagnia S. Paolo, 16 milioni per sport, cultura e pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi messi in campo grazie a Compagnia saranno fondamentali anche per aiutarci ad amplificare la ricaduta dei fondi del Pnrr, sostenendo i nostri enti locali su progetti di sviluppo per i nostri territori", ha spiegato Cirio. Mentre, il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo ha dichiarato che la Compagnia, "lavora come agente di sviluppo sostenibile nella logica di rafforzare e accompagnare gli enti con cui collabora a migliorare il proprio ruolo di gestori nelle strategie del cambiamento, in coerenza con il Pnrr. Il Protocollo Quadro rappresenta per noi un grande salto di qualità: la componente strategica delle progettualità diventa centrale per moltiplicare l’impatto degli investimenti nostri e dei beneficiari in una logica di visione non solo emergenziale ma di lungo periodo nella convinzione che solo con l’azione congiunta gli sforzi che facciamo possano moltiplicare i risultati con importanti benefici a favore della collettività e del bene comune. (segue) (Rpi)