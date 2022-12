Mes: De Luca (Pd), calendarizzare subito nostra proposta di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini, come già Giorgetti, "parlano di necessità di un dibattito parlamentare per discutere del Mes. Bene, allora non si perda ulteriore tempo. Si calendarizzi subito la proposta di legge che abbiamo depositato alla Camera. Basta con i tatticismi o le prese in giro. L'Italia non può permettersi di rimanere isolata in Europa, poiché con la prossima ratifica della Germania resterebbe l'unico Stato Ue a non aver ancora ratificato la riforma del Trattato. Una riforma positiva per l'intera eurozona e per i nostri risparmiatori, che non ha nessuna attinenza peraltro con una richiesta per l'utilizzo del fondo. Il governo metta da parte la propaganda e pensi almeno una volta agli interessi del nostro Paese". Lo afferma in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De Luca.(Com)